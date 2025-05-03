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Dizüstü Bilgisayar Çalındı, B.K. Yakalandı

SAĞLIK MERKEZİNDEN HIRSIZLIK OLAYI

Afyonkarahisar’da tedavi amacıyla gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden dizüstü bilgisayar çalan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, 24 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, merkezde bulunan bir dizüstü bilgisayar kayboldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri incelemelere başladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, hırsızlık olayının ardından kamera kayıtlarını inceledi ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, bilgisayarı çalan kişinin B.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, çaldığı dizüstü bilgisayar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bilgisayar, ilgili kuruma teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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