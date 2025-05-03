Dj Mahmut Orhan, Bursaspor İçin Konser Verdi

DJ MAHMUT ORHAN’DAN DESTEK KONseri

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü adına bir konser düzenledi. Dünya genelinde başarılarıyla tanınan Bursa doğumlu sanatçı, Bursaspor’a destek vermek ve şampiyonluk kutlamaları için kente geldi.

CONCERT AT ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda gerçekleşen konserde Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftar ve hayranlarının önüne çıktı. Binlerce kişi, renkli ışık şovları ve müzik ile konsere katıldı.

FORMALARIN TANITIMI YAPILDI

Bursasporlu futbolcuların da yer aldığı etkinlikte, ayrıca yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.