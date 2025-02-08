DJ Solomun’un Keşfi Barış Aladağ’ın Yükselişi

GENÇLİĞİNDEN HİP-HOP VE TEKNOYA

J’liğe, prodüksiyon yapmaya 14 yaşında başladı. Gençliği Stuttgart’ın hip-hop sahnesi ve Berlin’in techno kulüplerinde geçti. Kariyerine film endüstrisinde yönetmen, yazar ve yapımcı olarak başlayan Barış Aladağ, son dönemlerde müziği tekrar hayatının merkezine koyuyor.

MÜZİKTE YENİ BİR DÖNEM

Barış Aladağ’ın EP’leri, dünyaca ünlü DJ Solomun’un şirketinden çıkıyor. Bugün ise Frankhan Soundroom’da, Jeton Records gecesinde çalacak. Elektronik müziğin duygularla bağı çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysaki…