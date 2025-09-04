Djed Spence, İlk Müslüman Oyuncu

İLK DAVETİN KAZANIMI

Premier Lig takımlarından Tottenham’da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Djed Spence, başarılı performansı sonrası İngiltere Milli Takımı’na ilk kez çağrıldı. Dünya Kupası Elemeleri’nde Andorra ve Sırbistan ile oynayacakları maçlar öncesinde kadroya alınan Spence, İngiliz Milli Takımı’na davet edilen ilk Müslüman futbolcu olma başarısını gösterdi.

İlk kez İngiltere Milli Takımı’nda forma giyecek olmanın kendisi için anlamını paylaşan Spence, “Bu bir lütuf. Gerçekten kelimelerle anlatılamaz bir duygu. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum. Belki baskı vardır, belki yoktur. Ama ben baskıya çok odaklanmam. Futbolu yüzümde bir tebessümle oynuyorum. Mutlu olduğumda gerisi zaten kendiliğinden geliyor.” şeklinde ifade etti.

İNANCININ KUVVETİ

Spence, “Öncelikle Tanrı en büyüktür. Çok dua ederim, şükrederim. Zor zamanlarımda da, kazandığımda da O’nun yanımda olduğuna inanırım. İnancım bana güç veriyor.” sözleriyle inancının kendisinde oluşturduğu motivasyona dikkat çekti.