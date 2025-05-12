DMD’Li Aras’ın Babası: Yürüyememe Korkusu Var

ARAS’IN YÜRÜME KORKUSU

İzmir’in Balçova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Aras Denizer, genetik kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. O, yaşıtları gibi koşup oynamak ve okula gitmek istiyor. Ancak yürüyebilmesine rağmen çabuk yorulduğu için dışarıda çok fazla vakit geçiremiyor. Babası Cem Denizer (46) durumu şöyle ifade ediyor: “Aras hiçbir zaman tam bir çocuk gibi koşmadı. Çocukluğunu yaşamadı. Aras’ın vakti çok az. 12 yaşında yürüyor, bir gün bunun bitmesinden korkuyorum. Yürüme bitmeden ilaca ulaşırsak hastalığın seyri duracak.”

HASTALIKLA MÜCADELENİN SEBEBİ

Cem Denizer, 3,5 yaşındayken oğlu Aras’a DMD teşhisi konulduğunu paylaşıyor. İlk oğulları Asrın’dan (16) sonra doğan Aras’ın, yürümeye 15 aylıkken başladığını belirten baba, “Yürümesi bozuktu, kalçasını atarak farklı yürüyordu. 2 yaşını geçince ortopedi doktoruna gittiğimizde DMD şüphesi oluştu. Genetik testler yapıldı. Hayatımızın en kötü günüydü.” diyor. DMD’nin kas hücresi yapımıyla görevli bir proteinden yoksun olarak doğan çocuklarda görüldüğünü belirten Cem Denizer, “Teşhis konulduktan sonra ‘Biz ne yapabiliriz?’ diye sorduk. O zaman dünyada ilacın çalışması bile yoktu.” şeklinde açıklamalarını sürdürüyor.

TEDAVİ İHTİYACI VE HAYALLER

Ailesi, Aras’ın gen tedavisinden yararlanabilmesi için 6 ay önce bir bağış kampanyası başlattı ve şu ana kadar kampanya yüzde 11’e ulaştı. Cem Denizer, “2024 Haziran ayında çıkan bu gen tedavisini almak istiyoruz. Şu an tek istediğim o ilacın çocuğun vücuduna girmesi.” ifadelerini kullanıyor. Oğlu Aras’ın sağlık durumu için kaygılanan baba, “Bunun bitmesinden korkuyorum. Aras da yıllar geçtikçe daha sağlıklı yaşam kalitesi olan bir hayat sürecek.” diye ekliyor.

ANNELER GÜNÜ DUYGUSU

Aras’ın annesi Pelin Denizer de, “Dün Anneler Günü’ydü. Oğlumdan Anneler Günü hediyesi olarak iyileşmesini istiyorum. Bir sürü çocuk var böyle. Annelerin bu özel günde üzülmemesini istiyorum.” dedi. Ayrıca, “Aras şimdiye kadar okuluna 2 yıl ancak gitmiştir. Ortaokul öğrencisi ama hiçbir zaman okulda arkadaşlarıyla oynayamadı.” diyerek, çocuğunun sosyal hayatını ve arkadaşlarıyla vakit geçirme isteğini dile getiriyor.

FİZİKSEL SINIRLAR VE İSTEKLER

Aras Denizer, evde vakit geçirirken “Okuluma gitmek istiyorum, koşmak istiyorum.” diyor. Dışarıya çıkarken yorulduğunu ifade eden Aras, “Yürürken yoruluyorum. Yorulmadan yürümek istiyorum.” şeklinde konuşarak, normal bir çocukluk hayatı yaşama umudunu aktarıyor.