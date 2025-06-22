Dmitriy Medvedev, Trump’ı eleştirdi

MEDVEDEV’İN AÇIKLAMALARI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı” diyerek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin İran’a ait üç nükleer tesisine yönelik düzenlediği saldırıyı ele alan Medvedev, bu saldırının İran’daki nükleer altyapıyı önemli ölçüde etkilemediğini vurguladı. Medvedev, “Nükleerin zenginleştirilmesinin ve gelecekteki nükleer silah üretiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bazı ülkeler, İran’a nükleer mühimmatını doğrudan tedarik etmeye hazır” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL’İN DURUMU

ABD’nin yaptığı saldırının ardından İsrail’in zor bir durumda kaldığını ve halkın paniğe kapıldığını belirten Medvedev, “ABD, kara harekatı ihtimaliyle yeni bir çatışmaya karıştı. İran’ın siyasi rejimi korunmuştur ve güçlenmesi muhtemeldir. İnsanlar, ona sempati duymayanlar bile manevi liderlik etrafında birleşiyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.

TRUMP’IN ETKİLERİ

Medvedev, Trump’ın bu kararları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü almasının mümkün olamayacağını ifade etti. “Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail ve ABD’nin eylemlerine karşıdır. Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. İyi bir başlangıç, tebrikler, Sayın Başkan” diyerek sözlerini tamamladı.