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Dmitriy Peskov, İstanbul Müzakerelerine Hazır

RUSYA MÜZAKERELERE HAZIRLANIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İstanbul’daki müzakereler için hazırlık yaptığını belirtti. Peskov, “Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’yı kimin temsil edeceği, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerekli gördüğü anda açıklanacak” diye ifade etti.

MÜZAKERE TEMSİLCİSİ AÇIKLANACAK

Müzakerelerde görev alacak temsilcinin kim olacağına dair detayların, Devlet Başkanı Putin’in direktifi sonrasında kamuoyuna duyurulacağına dikkat çekildi. Bu durum, Rusya’nın müzakerelere yaklaşımını ve sürecin seyrini etkileyebiliyor.

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