Dmitriy Peskov, Müzakerelere Hazırlanıyor

PSKOV’DAN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs Perşembe günü Ukrayna’daki savaşla ilgili İstanbul’da gerçekleştirilecek müzakerelere dair gazetecilere bilgi verdi. Peskov, “Rus tarafı İstanbul’daki müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik daha fazla yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya’yı görüşmelerde kimin temsil edeceğine dair bir soru üzerine, “Başkan (Vladimir Putin) gerekli gördüğü anda açıklayacağız” dedi.

UKRAYNA’DAN ZELENSKY İLE İLGİLİ İFADELER

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da Putin dışında başka hiçbir Rus temsilciyle görüşmeyecek” şeklinde konuştu. Eğer Zelenskiy ve Putin perşembe günü bir araya gelirlerse, bu Aralık 2019’dan bu yana gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs Pazar günü Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri üzerine Zelenskiy, görüşmeye katılacağını belirtmiş ancak Putin’in de şahsen katılması gerektiğini ifade etmişti.

TRUMP’IN MÜZAKEREYE KATILMA İHTİMALI

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul’da olacağı düşünülen Rusya-Ukrayna görüşmeleri için ilginç açıklamalar yaptı ve toplantıya katılma ihtimali olduğunu ima etti. Trump, “Uçarak gitmeyi düşünüyorum. Aslında perşembe günü çok fazla toplantım var ama sanırım bir ihtimal var. Orta Doğu’da bir yerde olacağım, ancak yararlı olacağını düşünürsem oraya uçarım” dedi.