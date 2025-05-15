Dmitriy Peskov, Rus Heyetini Açıkladı

TOPLANTI HAZIRLIKLARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam bir araya geldiğini bildirdi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Rus yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını aktardı. İstanbul müzakerelerine hazırlık amacıyla yapılan bu toplantıya Rus heyetinin katıldığını vurguladı.

HEYETİN KADROSU

Peskov, toplantıya katılan isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov’un bulunduğunu ifade etti. Bu akşam gerçekleştirilen toplantıda Rus heyeti, müzakerelerde Rusya’yı temsil eden isimlerin belirlenmesi için bir araya geldi.

RUS HEYETİ AÇIKLANDI

Putin, Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün İstanbul’da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri onayladı. Bu doğrultuda, Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor. Uzmanlar listesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov da bulunmakta. Medinskiy, 2022’deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.