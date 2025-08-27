Haberler

Dmitriyev, Putin-Trump Diyalogunu Değiştirecek

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ DİYALOGUN ÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, iki liderin ilişkisini değerlendirdi. Dmitriyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek” dedi.

KÜRESEL GÜVENLİK VE REFAH HEDEFİ

Dmitriyev, Putin ve Trump arasındaki iletişimin, “Küresel güvenliği ve refahı temin edecek” ifadesi ile devam etti. Alaska’daki görüşmeye dair paylaştığı fotoğraf ile, bu önemli diyaloğun geniş yelpazede etkileri olabileceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Msb Yaşar Güler, Mtb Mehmet Ersoy Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberler

Kozan Derneği Mevlit Düzenledi

Diyarbakır'da, terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Osman Bal anısına mevlit düzenlendi. Etkinlik, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.