Dmitriyev, Putin-Trump Diyalogunu Değiştirecek

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ DİYALOGUN ÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, iki liderin ilişkisini değerlendirdi. Dmitriyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek” dedi.

KÜRESEL GÜVENLİK VE REFAH HEDEFİ

Dmitriyev, Putin ve Trump arasındaki iletişimin, “Küresel güvenliği ve refahı temin edecek” ifadesi ile devam etti. Alaska’daki görüşmeye dair paylaştığı fotoğraf ile, bu önemli diyaloğun geniş yelpazede etkileri olabileceğini vurguladı.