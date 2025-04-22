Haberler

DMM, Açık Cezaevine Geçişi Doğruladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, “Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı’na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı.” şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu konuda bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin yanlış olduğu vurgulandı.

HÜKÜMLÜNÜN GEÇİŞİ MEVZUATA GÖRE YAPILDI

DMM’nin yaptığı açıklamada, bahsi geçen hükümlünün, cezaevine giriş tarihinin 18 Temmuz 1997 olduğu bildirildi. Hükümlünün, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı ve açık cezaevine geçişinin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

HABERLERDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişinin yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer tüm hükümlülere uygulanan süreçler dâhilinde yapıldığı ifade edildi. “Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.” denilerek, konuya dair net bir bilgi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gana’da Otobüs, Tankerle Çarpıştı

Gana'nın Eastern bölgesinde bir otobüs ve yakıt tankerinin çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Haberler

Bakan Bak, VakıfBank’ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ederken, Fenerbahçe Medicana'nın da performansını övgüyle değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.