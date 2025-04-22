DMM, Açık Cezaevine Geçişi Doğruladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, “Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı’na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı.” şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu konuda bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin yanlış olduğu vurgulandı.

HÜKÜMLÜNÜN GEÇİŞİ MEVZUATA GÖRE YAPILDI

DMM’nin yaptığı açıklamada, bahsi geçen hükümlünün, cezaevine giriş tarihinin 18 Temmuz 1997 olduğu bildirildi. Hükümlünün, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı ve açık cezaevine geçişinin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

HABERLERDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişinin yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer tüm hükümlülere uygulanan süreçler dâhilinde yapıldığı ifade edildi. “Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.” denilerek, konuya dair net bir bilgi verildi.