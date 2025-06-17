DMM Açıklaması, Özel’in İddialarını Yalanladı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın ürünüdür. Sayın Özel’in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel’in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir” ifadesi yer aldı.

İDDİALARIN YANLIŞLIĞI

Açıklamada, Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında gündeme getirdiği iddialar üzerinde duruldu. Öncelikle, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul’da terör ve örgütlü suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir. İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir” denildi. Bunun yanı sıra, İstanbul’da İBB’nin Adliye ile iş birliklerinin devam ettiği vurgulandı.

KAMU GÖREVLİSİ OLARAK DAVRANMIŞTIR

Ayrıca, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek’in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir” bilgisi paylaşıldı. Bu bağlamda, Gürlek’in kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa katılmasının manipülasyona uğratıldığı ifade edildi.

LOJMAN İDDİALARI VE KAMU HİZMETİ

Son olarak, “Ana muhalefet liderinin, İstanbul’da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur” denildi. Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, mevcut görevde olan birine özel bir tahsismiş gibi gösterilmesinin manipülatif bir yaklaşım olduğu belirtildi. Bu lojmanın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayri şahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanıldığı aktarıldı.