DMM, Çatışma İddiasını Yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi” iddiasının doğru olmadığına dair bilgi verdi. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaya net bir yanıt verildi.

ÇATIŞMA İDDİALARI YERSİZ

Yapılan açıklamada, “Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz.” ifadesiyle, kamuoyuna yanlış bilgi yayılmaması konusunda uyarı yapıldı. Bu durum, dezenformasyon ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.