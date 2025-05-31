Haberler

DMM, CHP Mitingi’ne Sahte İhbarları Yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı” şeklindeki iddiaları yalanlıyor. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldığı iddiası doğru değildir.”

SALDIRI İHBARI YOK

Yapılan açıklamada, “İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır.” ifadeleri dikkat çekiyor. Ayrıca, güvenlik birimlerinin sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin düzenlediği organizasyonlar öncesinde sadece rutin alan güvenliği taraması yaptığı belirtiliyor. “Herhangi bir uygulama yapılmamıştır” mesajı ile güvenlik süreçlerinin kesintisiz sürdüğü vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de Toplantı Düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Yeşilay tarafından düzenlenen 'Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Kuvayımilliye ruhunu anma amacı taşıyor.
Haberler

Aydın’da 1,1 Milyar TL Dolandırıcılığa Operasyon

Aydın'da düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan bir suç örgütünün 20 üyesi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin 1.1 milyar TL'lik haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.