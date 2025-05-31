DMM, CHP Mitingi’ne Sahte İhbarları Yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı” şeklindeki iddiaları yalanlıyor. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldığı iddiası doğru değildir.”

SALDIRI İHBARI YOK

Yapılan açıklamada, “İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır.” ifadeleri dikkat çekiyor. Ayrıca, güvenlik birimlerinin sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin düzenlediği organizasyonlar öncesinde sadece rutin alan güvenliği taraması yaptığı belirtiliyor. “Herhangi bir uygulama yapılmamıştır” mesajı ile güvenlik süreçlerinin kesintisiz sürdüğü vurgulanıyor.