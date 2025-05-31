DMM, CHP’nin Miting İddiasını Yalanladı

DÜZCE’DE MİTİNG KATILIMINA DAİR YANLIŞ İDDİALAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı” iddiasını yalanlıyor. DMM’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, bu iddianın gerçek dışı olduğu vurgulanıyor.

AÇIKLAMADA YAPILAN VURGULAR

Açıklamada, “CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldığı iddiası doğru değildir. İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır. Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır” denildi.