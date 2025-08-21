DMM, ‘Cumhur Reyonu’ iddialarını yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ oluşturulacağı ve ürünlerin devlet tarafından sağlanacağına dair yayılan iddiaları yalanladı. DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması önerisinin bir gazetede gündeme getirildiğini, ancak bunun sosyal medyada çarpıtılıp, “Süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde yayıldığını belirtti.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, “Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır” denildi. ‘Cumhur Reyonu’ ifadesinin yalnızca bir gazetede dile getirilen bir fikir olduğunu ifade eden DMM, bunun resmi kurumlar tarafından benimsenmediğini veya hayata geçirilmesine yönelik bir karar alınmadığını vurguladı.

SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİN ANLAMININ BOZULMASI

Buna rağmen, ana muhalefet partisi temsilcilerinin bu öneriyi hükümet tarafından açıklanan resmi bir proje olarak sunmasının maksatlı bir tutum olduğunu bildirildi. “Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan ‘Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?’ şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir” ifadeleriyle durumu değerlendiren DMM, ilgili kurumların gündeminde ‘Cumhur Reyonu’ adıyla herhangi bir projenin mevcut olmadığını belirtti.

KAMU KURUMLARINDAN DOĞRU BİLGİ ALMAK ÖNEMLİ

Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi devlet politikasıymış gibi sunmanın kamuoyunu yanıltma ve dezenformasyona zemin hazırlama çabası olduğunu kaydeden DMM, kamu kurum ve kuruluşlarının millet hizmetine yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Vatandaşların doğru bilgiye yalnızca resmi kurumların açıklamaları üzerinden ulaşmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.