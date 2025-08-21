Haberler

DMM, ‘Cumhur Reyonu’ İddialarını Yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacağı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde süpermarketlerde bu rejimin kurulmasına dair bir önerinin bir gazetede yer aldığını belirtti. Ancak bu önerinin sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “Süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edildiği ifade edildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

HÜKÜMETİN POLİTİKASI DEĞİL, İLAVE BİR ÖNERİ

Açıklamada, “Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir” denildi. Ayrıca, manipülatif sosyal medya paylaşımlarına dayanarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamaların dezenformasyon niteliği taşıdığına dikkat çekildi. ‘Cumhur Reyonu’ ifadesinin, yalnızca bir gazetede dile getirilen bir öneri olduğu ve resmi kurumlar tarafından onaylanmış ya da uygulamaya geçirilmiş bir proje olarak kabul edilmediği bildirildi. Ana muhalefet partisi temsilcilerinin bu konudaki öneriyi, hükümet tarafından resmi bir proje olarak sunmasının maksatlı bir tutum olduğu belirtilerek eleştirildi.

KAMU KURUMLARINA YANLILIK VE DOĞRU BİLGİ VURGUSU

DMM, “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamaların asılsız ve toplumu kamplaştırmayı hedefleyen bir kara propaganda girişimi olduğunu vurguladı. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde ‘Cumhur Reyonu’ adıyla herhangi bir projenin bulunmadığının altı çizildi. Bir gazete köşe yazısındaki önerinin, devlet politikasıymış gibi sunulmasının kamuoyunu yanıltma ve dezenformasyonu artırma amacı taşıdığına dikkat çekildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının milletine hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği, vatandaşların doğru bilgiye yalnızca resmi açıklamalar üzerinden ulaşmasının önemli olduğu ifade edildi.

