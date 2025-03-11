DMM’den “Alevi Aileye Saldırı” İddiası Yalanlandı

RESMİ AÇIKLAMA VE İDDİANIN NETLEŞTİRİLMESİ

DMM’nin sosyal medya hesabında yapılan resmi açıklamada, söz konusu videonun Suriye’de kaydedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklama, “Görüntüler, evini inceleyen bir aileye İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir. ‘Suriye’de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından hedef alındı’ iddiası doğru değildir” ifadesini içeriyor. Merkez, bu tür yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

MANİPÜLATİF HABERLERİN ETKİSİ

DMM, açıklamasında videonun kaynağını netleştirirken, iddianın Türk askerlerini hedef alan bir karalama kampanyası olduğunu ima etti. Videonun, Lübnan’daki bir olayla bağlantılı olduğunu ve Suriye’deki Türk askeri varlığıyla ilişkilendirilmesinin yanlış bir kurgu olduğunu ifade etti. Merkez, manipülatif haberlerin kamuoyunda yanlış algı yaratmayı amaçladığını belirtti ve doğrulama süreçlerinin titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

DMM, vatandaşları sosyal medyada hızla yayılan yalan iddialara karşı dikkatli olmaya davet etti. “Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” uyarısıyla sona eren açıklama, dezenformasyonla mücadelede resmi kaynakların önemine vurgu yaptı. Suriye’deki Türk askeri varlığıyla ilgili hassasiyetlerin arttığı bir dönemde yapılan bu yalanlama, manipülasyonların önüne geçmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.