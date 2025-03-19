DMM’den Morgan Stanley Açıklaması

DEZENFORMASYON İDDİALARINA YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yayımlanan, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul’dan çekildi” şeklindeki haberlerin manipülatif olduğunu duyurdu. DMM, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Morgan Stanley’nin daha önce mevcut faaliyet izinlerinden vazgeçme talebinde bulunduğunu aktardı.

FAALİYET İZİNLERİ VE BORSADAN ÇIKARILMA

Açıklamada, söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinin sona erdirildiği ifade edildi. Ayrıca, “Morgan Stanley AŞ uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir” denildi.

GERÇEKLERİ YANSITMAYAN İDDİALAR

DMM, Morgan Stanley’nin 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun Türkiye’de yaşanan güncel gelişmelerle bir bağlantısının olmadığına dikkat çekti. Açıklamada, sermaye piyasalarının işleyişini olumsuz etkileyebilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.