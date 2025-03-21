“DMM’den RTÜK ve Gösteri İddialarına Yalanlama”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, bazı basın organlarında yer alan “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza” iddiasının gerçek olmadığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında bazı medya kuruluşlarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (c) bendine aykırı yayınlar yaptığına dikkat çekti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE AYKIRI YAYINLAR

Yapılan açıklamada, söz konusu yayınlarda “adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler” bulunduğu ve “toplumu kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte, kişi ve kurumları eleştiri sınırlarını aşarak hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verildiği” ifade edildi. Ayrıca, vatandaşları sokağa davet eden ve böylece milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yayınların yapıldığı vurgulandı. Bu nedenlerle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili mevzuat uyarınca denetim görevini yerine getirerek bu medya kuruluşlarına idari yaptırım uygulanmasına karar verdi. “Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

PROTESTOLARLA İLGİLİ HATALI HABERLER

Buna ek olarak, DMM bazı uluslararası basın organlarında yer alan “Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü” iddiasının da doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, “Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir” ifadesine yer verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, yapılan izinsiz gösterilerde 53 kişi hakkında 2911 Sayılı Kanunu ihlal, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını duyurduğu hatırlatıldı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, gösteriler sonucunda 16 polisimizin yaralandığını belirtti. DMM, “Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” diyerek bitirdi.