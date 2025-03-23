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DMM’den Ulaşım Desteği İddialarına Cevap

AÇIKLAMALARIN DOĞRULUĞU VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yayımlanan bir iddiaya yanıt verdi. Bu iddiaya göre, “Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti.” Merkez, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğinin kesildiği yönündeki herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Açıklamada, “Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir” denildi. Ayrıca, kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

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