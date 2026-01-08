DMM Dezenformasyon İddialarını Yalanladı: Sirenler Tatbikat İçin Çalındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen hava saldırısı alarmı ve siren sesleri ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu. DMM’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, ‘Halep’te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş’ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir” ifadesine yer verildi.

DEZENFORMASYON İDDİALARI NET OLARAK YALANLANDI

Açıklamanın devamında, siren sesleri ve uyarıların, AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. DMM, bu durumu, “Dolayısıyla Halep’te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur” sözleriyle vurguladı.

PANİĞE SEVK EDEN PAYLAŞIMLARA DİKKAT!

Toplumun paniğe sevk edilmesini hedefleyen bu asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları rica edildi.