DMM Dezenformasyon İddialarını Yalanladı: Sirenler Tatbikat İçin Çalındı

dmm-dezenformasyon-iddialarini-yalanladi-sirenler-tatbikat-icin-calindi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen hava saldırısı alarmı ve siren sesleri ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu. DMM’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, ‘Halep’te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş’ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir” ifadesine yer verildi.

DEZENFORMASYON İDDİALARI NET OLARAK YALANLANDI

Açıklamanın devamında, siren sesleri ve uyarıların, AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. DMM, bu durumu, “Dolayısıyla Halep’te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur” sözleriyle vurguladı.

PANİĞE SEVK EDEN PAYLAŞIMLARA DİKKAT!

Toplumun paniğe sevk edilmesini hedefleyen bu asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları rica edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.