DMM, Düşen Uçakla İlgili Açıklama Yaptı

KLAVUZ KONUŞMAKTA

DMM’nin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış sırasında düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir. Düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı bilgisi, Türkiye-Hindistan ilişkilerine dair kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir dezenformasyondur. Air India ve Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen anlaşmalar kapsamında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımları gerçekleştiriliyor. Kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, bu anlaşmanın kapsamı dışındadır. Turkish Technic, bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağına bakım yapmamıştır” denildi.

HINDISTAN HALKINA DESTEK

Açıklamada, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı ifade edilerek, “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmektedir. Ancak, başka değerlendirmelere konu olmaması adına bu konuda daha fazla açıklama yapmak ilgimiz dışındadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden markalarımızın itibarını zedelemeye yönelik girişimleri takip etmeye ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak, bu uçak kazası ile ilgili Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştığımızı belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.