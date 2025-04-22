DMM, İddiaları Yalanladı, Dezenformasyon

AÇIKLAMALAR DEZENFORMASYON KAPSAMINA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlarken doğruladı: Harp Okulu arazisi satılacakmış” şeklindeki iddiaların dezenformasyon olduğunu vurguladı. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

FAALİYETLERİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul’daki olası bir deprem görünümünde risklerin en aza indirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması yaptığı ifade edildi. “Olası bir afet durumunda eğitimlerin aksamaması maksadıyla alternatif konum” üzerine çalışan teknik değerlendirmenin kasıtlı olarak çarpıtıldığı kaydedildi.

DMM, iddiaların “İstanbul Yeşilyurt’taki Hava Harp Okulu’nun İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç köyüne taşınması için resmi yazışmaların başladığı” şeklinde ortaya atıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, bu iddiaların Merkez tarafından yalanlandığı ve teknik yazışmaların bağlamından koparılarak kamuoyunu manipüle etme amacıyla düşürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Hava Harp Okulu’nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmadığı” da özellikle vurgulandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski göz önünde bulundurularak güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının sürdüğü de belirtilmiştir. Tüm bu açıklamaların, teknik yazışmalar gibi çarpıtılarak servis edilmesinin tespit edildiği aktarılmıştır. Hava Harp Okulu’nun taşınmasına ya da arazinin satılmasına yönelik herhangi bir karar veya çalışma bulunmadığı yine özellikle reiterasyon edilmiştir.