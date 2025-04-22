DMM, İddiaların Dezenformasyon Olduğunu Açıkladı

DEZENFORMATİYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medyada “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlarken doğruladı: Harp Okulu arazisi satılacakmış” şeklinde yayımlanan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların dezenformasyon oldukları vurgulandı.

TEKNİK DEĞERLENDİRME VE AMACININ BELİRTİLMESİ

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul’da olası bir deprem durumuna karşı riskleri azaltmayı hedeflediği ve bu amaçla Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep ettiği kaydedildi. “Olası bir afet durumunda eğitimlerin aksamaması maksadıyla alternatif konum” çalışmaları hakkında yapılan teknik değerlendirme yazısının kasıtlı olarak dışarıya sızdırıldığı ve çarpıtıldığı ifade edildi.

IDDIALARIN YALANLANDIĞI

DMM, teknik yazışmaların bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla “İstanbul Yeşilyurt’taki Hava Harp Okulu’nun İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç köyüne taşınması için resmi yazışmaların başladığı, arazisinin de satılacağı” gibi yanlış bilgilerin ortaya atıldığını belirtti. Merkez, “Hava Harp Okulu’nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmadığı” ifadesine de yer verdi. Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski tespit edilmiş olup, bu çerçevede güçlendirme ve iskan çalışmaları halen devam ediyor.

SONUÇ OLARAK

Açıklamada, Hava Harp Okulu’nun taşınması ya da arazinin boşaltılıp satılması yönünde herhangi bir karar ya da çalışma bulunmadığı tekrar vurgulandı. Bu bağlamda, kamuoyunun yanlış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.