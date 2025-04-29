DMM, İddianın Gerçek Olmadığını Açıkladı

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayımlanan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bu açıklama, İsrail’in propaganda hesaplarından gelen “Şara yönetimindeki Suriye’nin İdlib kentinde bir meydanda Ezidi kadınların teşhir edildiği” yönündeki paylaşımlar hakkında yapıldı.

İDDİALARIN KAYNAĞI VE GERÇEK

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail’in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye’nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir” denildi. Çeşitli görsellerin 2013 yılında Mısır’ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu’l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’ye destek amacıyla gerçekleştiren bir etkinlikte çekilmiş olduğu belirlendi.

Açıklamada, “İsrail’in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin” vurgusu yapıldı. DMM, bu tür yanlış bilgilerin yayılmasına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.