DMM, İddianın Gerçek Olmadığını Açıkladı

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İsrail’in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye’nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir” açıklamasını yapıyor. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu iddiaların yanlış olduğu ve “İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır’ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu’l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir” bilgisi veriliyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, “İsrail’in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin” ifadeleri yer alıyor. Bu uyarı ile manipülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.