DMM, İfade Edilenleri Yalanladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yayımlanan “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddialarının gerçek olmadığını belirtti. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır” ifadesi yer aldı.

ANONS HUSUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hangi partiden geldiğini de söyleyelim” şeklinde bir cevap verdiği kaydedildi. DMM, söz konusu ifadelerin bağlamından koparılarak yanlış bir şekilde yorumlandığını vurguladı. “İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici’nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir” denildi.