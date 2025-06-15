DMM, İsrail Uçak İddialarını Yalanladı

İDDİALARIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye’de konuşlandırıldığı” şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. DMM, sosyal medya hesabından bazı platformlarda dolaşan bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDA HAVACILIK FAALİYETİ YOK

Açıklamada, “Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır” denildi. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere yönelik başladığı insanlık dışı saldırılar sonrasında bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Açıklamanın devamında ise “Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır” ifadelerine yer verildi. DMM, vatandaşların manipülatif haberlere itibar etmemeleri gerektiğini hatırlatarak, bu tür haberleri yayınlayan kurum ve kişilerin ulusal güvenliği tehdit edebileceği, dolayısıyla hukuki sorumluluk doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.