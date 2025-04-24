DMM, İstanbul Depremi İddiasını Yalanladı

DEZENFORMASYON İDDİALARI YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul’da meydana gelen depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği yönündeki iddiaları yalanladı. DMM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI ARAŞTIRILDI

Açıklamada, iddiaları desteklemek amacıyla kullanılan görüntülerin, Rönesans Endüstri Tesisleri’nin BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi için kullanılan Jack-Up Sondaj Platformu’nun Aralık 2018’de İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, GPS SATURN gemisinin 2025 yılında deprem meydana gelen Marmara Denizi’nde herhangi bir sondaj faaliyetinde bulunmadığı vurgulandı.

DMM tarafından yapılan açıklamaya göre, GPS SATURN gemisi halihazırda Karadeniz sularında, Bulgaristan dolaylarında demirlediği ve son 340 gündür sabit konumda olduğu tespit edildi. Bu nedenle, “depremin, geminin demirlediği noktada gerçekleştiği” iddiası da tamamen asılsızdır. İstanbul’daki depremin herhangi bir gemi tarafından tetiklendiği yönündeki söylemler, bilimsel dayanağı bulunmayan dezenformasyon kampanyası olarak tanımlandı. DMM, vatandaşları bu asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.