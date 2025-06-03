DMM, Kişiye Özel Kanun İddiasını Reddetti

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), akaryakıt istasyonlarıyla ilgili kişiye özel bir kanun yapıldığı iddiasının doğru olmadığını vurguladı. Merkez, kişiye özel bir uygulamanın var olmadığı ve yeni bir düzenlemenin de hayata geçirilmediği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

KONUNUN GEÇMİŞİ VE YETKİLER

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “’Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili kişiye özel kanun yapıldı’ iddiası doğru değildir. İddianın aksine kişiye özel bir uygulama söz konusu olmamasının yanı sıra, yeni bir düzenleme de hayata geçirilmemiştir” denildi. Açıklamada, durumun geçmişte var olan yetkilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanarak kanun haline getirilmesine dayandığı ifade edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planlama yetkisine sahip olduğu belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Ayrıca, “Anayasa Mahkemesi, bu yetki ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler, TBMM’de onaylanarak İmar Kanunu’na eklenmiştir” ifadelerine yer verildi. DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.