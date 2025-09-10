DMM’nden Açıklama: İddialar Yanlış

AÇIKLAMAYA GÖRE İDDİALAR YANLIŞ

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen ‘Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği’ iddialarının gerçek olmadığını duyurdu. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ‘Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

MESAI SÜRESİNE DAİR YASAL DüZENLEMELER

Açıklamada, ilgili Bakanlıklar tarafından verilen bilgilere atıfta bulunularak, dört gün mesai gibi bir uygulamanın gündemde olmadığı vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu ve tatil günlerinin Cumartesi ile Pazar olduğu belirtildi. Ayrıca İş Kanunu perspektifinden de haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu ve bunun işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünebileceği ifade edildi.

PİLOT UYGULAMALAR YAPILACAK

DMM, ‘Orta Vadeli Program’da belirtilen ‘İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır’ ifadesinin dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yürütülecek pilot uygulamalara yönelik olduğunu aktardı. Kamuoyunun resmi açıklamalara itibar etmesi ve yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlara dikkat etmeleri gerektiği önemle vurgulandı.