DMM, Pervin Buldan’ın İfadelerini Yalanladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın, “Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak” şeklindeki iddiaların gerçeklerle örtüşmediğini duyurdu. Merkez, böyle bir ifadenin kullanılmadığını belirtti. Ayrıca, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin herhangi bir pazarlık yapmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan “Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. DMM, bu konuda resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir. Buldan, bahse konu programda, ‘Öcalan, haziran ayında serbest kalacak’ şeklinde bir ifade kullanmamıştır.” denildi.

KAMUOYUNA MANİPÜLASYON UYARISI

Açıklamanın devamında, “Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.