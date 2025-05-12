DMM, PKK’nın İddiasını Dezenformasyon Olarak Belirtti

DEZENFORMATİF İDDİALARIN YALANLANDIĞI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili olarak gelen iddiaları yalanladı. DMM, “Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” açıklamasının dezenformasyon olduğunu belirtti. Türkiye’nin terörsüz bir hedef ile terör örgütünün bu kararına dair herhangi bir pazarlık sürecinin olmadığını vurguladı.

PAYLAŞIMDAKİ AÇIKLAMA İLE DOĞRU BİLGİLER PERÇİNLENİYOR

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, PKK kongre bildirgesi üzerine dile getirilen iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. “Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, ‘Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı’ iddiası dezenformasyondur” denildi. Türkiye’nin anayasasında yapılacak değişikliklerin ise sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anlayışla ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürütüldüğü aktarıldı.

KAMUOYUNA BİLGİ VERİLDİ

Ayrıca, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. DMM, tüm bu açıklamalarla, toplumda yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmanın önemine vurgu yaptı.