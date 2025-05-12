DMM, PKK’nın Kararı İçin Dezenformasyon Dedi

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı hakkında önemli bir açıklama yaptı. DMM, “Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasının dezenformasyon olduğunu vurguladı. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma çabaları doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararının devlet yönetimi tarafından herhangi bir pazarlıkla sürecinin yönetilemeyeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN DUYURU

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, ‘Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı’ iddiası dezenformasyondur. Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.” ifadesine yer verdi. Ayrıca, Türkiye’nin gündeminde bulunan anayasa değişikliği çalışmalarının, “sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine” yapıldığını belirtti. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği mesajı verildi.