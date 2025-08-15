DMM, Şap Hastalığı İddialarını Yalanladı

ŞAP HASTALIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Dezonformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yerlerde şap hastalığının hızla yayıldığı iddialarını reddetti. DMM, X platformu üzerinden yayımlanan ve “şap hastalığı milyarlarca dolarlık kayba yol açıyor” biçiminde ifade edilen haberlerle ilgili açıklama yaptı. Merkez, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarının dezenformasyon amaçlı olduğu ve bilimsel bir temele sahip olmadığı belirtildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

DMM’nin açıklamasında, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte; hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürütmektedir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, yeni şap serotipi SAT1’in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını engellemek amacıyla hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şap Enstitüsü’nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşının uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırıldığı ifade edildi. Aşılama oranının yüzde 85’i geçtiği bölgelerde hastalığın belirgin şekilde gerilediği vurgulandı. Ayrıca aşılama üretimi ve sahaya sevki yoğun bir şekilde devam ediyor. Hayvan pazarlarının önümüzdeki günlerde teker teker açılacağı ve kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi gerektiğinin altı çizildi. Resmi açıklamalar önem arz ediyor.