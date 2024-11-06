DMM: Sayın Cumhurbaşkanı Açıklaması Değil

DEZENFORMASYON MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşan “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” ifadesine ilişkin açıklama yaptı. DMM, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir” şeklinde bilgi verdi. Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bu ifadenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü olarak yayımlandığı belirtildi.

KAYYUM HABERLERİNE DİKKAT

Ayrıca DMM’nin açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir” bilgisi verildi. Söz konusu ifade ise Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin ‘Erdoğan’ın müjdesi ne olacak’ başlıklı yazısında yer alıyordu. Selvi, yazısında DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının bir başlangıç olduğu görüşünü belirtti ve “Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz. Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor” ifadelerini kullandı.