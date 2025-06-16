DMM, Sınır Kontrolünün Sağlam Olduğunu Belirtti

SINIR KAPILARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ PEKİŞTİRİLİYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin sınırları 7/24 kontrol altında tuttuğu belirtildi. Merkez, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “‘İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir’ iddiasının gerçek dışı olduğunu” duyurdu. Bu tür bilgilerin halkı yanıltma amacı taşıdığı vurgulandı.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI DOĞRULANDI

Açıklamada, “Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı’nda değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda kaydedildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu görüntüler, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce, 3 Haziran tarihinde kaydedilmiştir” denildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik veya düzensiz geçiş durumu olmadığını aktardı.

HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, sınırda yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır” ifadesine yer verildi. Bu tür gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılmasının TCK 217/A uyarınca suç teşkil ettiği de hatırlatıldı.