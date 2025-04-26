DMM, Su Krizine Dair Yorumları Reddetti

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul’daki Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022’de alınan bir karar üzerinden yapılan “İstanbul’da su krizine neden olabileceği” yorumlarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti. DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022’de alınan kararın etrafında çeşitli manipülasyon kampanyalarının sürdüğü kaydedildi ve bu kararla İstanbul’da “su krizi yaşanacağı” ülküsü oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARI

Açıklamada, İstanbul’un su kaynakları ve su tüketimi hakkında bilgilerin, Kanal İstanbul Projesi ile dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten 24 bin sosyal konut projesinin “İstanbul’u susuzluğa mahkum edeceği” yönündeki iddiaları çürüttüğü ifade edildi. “Karar tarihleri dikkate alındığında, projeler kapsamındaki çalışmaların ‘herhangi birinin tutukluluğu’ ile ilgisinin olmadığı da açıkça görülmektedir.” denildi. 2024 verilerine göre İstanbul’un yıllık su tüketimi yaklaşık 1 milyar 162 milyon metreküp olarak hesaplanırken, Sazlıdere Barajı’nın mevcut veriminin yılda 51 milyon metreküp olduğu belirtildi. Kanal İstanbul Projesi tamamlandığında, Sazlıdere Barajı’nı besleyen kaynakların yüzde 61’inin kanal içinde kalacağı, ama kalan yüzde 39’unun korunacağı ifade edildi.

SU KAYIIPLARI VE VERİMLER

Kanal İstanbul Projesi ile Sazlıdere Barajı’nın proje içinde kalacak kısmındaki su kaybının İstanbul genelindeki etkisinin yüzde 3 seviyesinde olacağı aktarıldı. İstanbul iline sadece yılbaşından bu yana verilen su miktarı 338 milyon metreküpe ulaşırken, bunun 212 milyon metreküpü Melen Regülatöründen, 75 milyon metreküpü ise Yeşilçay Regülatöründen sağlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, İstanbul barajlarının mevcut doluluk oranının yüzde 82,10 seviyesinde olduğu belirtildi ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa yakasında ilave su kaynağı ve depolama tesisleri oluşturmak amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışmaların sürdüğü açıklandı.

MANİPÜLASYON İDDİALARI

Açıklamada, “Verilerden de anlaşılacağı üzere, Sazlıdere Barajı ile ilgili alınan kararın, ‘İstanbul’da bir su krizine neden olabileceğine’ yönelik yorumlar, kamuoyunu manipüle etmeye yöneliktir.” denildi. Ayrıca, Sazlıdere Barajı ile ilgili kararın yakın bir tarihte verilmediği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bir işbirliği protokolü hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu doğrultuda, 15 Eylül 2022’de Sazlıdere Barajı’nın içme suyu maksadıyla kullanılması hususunun kaldırıldığı belirtildi.