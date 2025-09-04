DMM, Türkiye’ye Yönelik Dezenformasyon Yapıldığını Açıkladı

DEZENFORMASYONUN KAYNAĞI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan duyuruda, “İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür” ifadeleri yer aldı. DMM’nin sosyal medya hesabından gelen açıklamada, bu durumun Türkiye’yi hedef alan bir kampanya olduğuna dikkat çekildi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLARLA İLGİSİ

Açıklamada, “İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir” denildi. Ayrıca, yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanların Kızılhaç yetkililerince onaylandığı vurgulandı.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu haberin amacının uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak olduğu belirtildi. Bu durumun Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermek için kullanıldığı ifade edildi. Kamuoyu ve ilgili mercilere, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi gerektiği önemle duyuruldu.