DMM, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Açıklama Yaptı

YANIT VERİLEN İDDİALAR

DMM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ ifadesine yanıt verildi. Bu açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İlgili şahsın TUSAŞ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, bahsedilen kişinin TUSAŞ yerleşkesinde daha önce bulunmadığı da ifade edildi.

EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI

Açıklamada, bahsi geçen eğitimin TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen “Havacılık Motorları Okulu” uzaktan eğitim programı olduğu belirtildi. Bu program, Mart 2021’de uygulamaya alınmış olup, ilgili bölümlerde öğrenim gören tüm öğrenciler için katılım fırsatı sunuyor. Eğitim, geniş kapsamlı olmaktan uzak ve tamamıyla öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde sürdürülüyor. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yer alan Havacılık Motorları Okulu dersleri, online platformda yayınlanıyor ve kurum içerisinde herhangi bir sınıf dersi gerçekleştirilmiyor.