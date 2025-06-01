DOB Festivali’nde Eifman Balesi “Anna Karenina”

16. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA VE BALE FESTİVALİ’NDE İVME KAZANILIYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde St. Petersburg Eifman Balesi, “Anna Karenina” adlı eseri sahneye taşıyor. Bu performans, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu. Lev Tolstoy’un edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip başyapıtından ilham alınarak hazırlanan bu bale, 1870’lerin Rusya’sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini konu alıyor. Eserin müziği, Rus romantizminin önde gelen bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerine dayanıyor. Eserde, geleneksel bale teknikleri modern dans ile harmanlanıyor.

BORIS EIFMAN’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Etkinlik öncesinde AA muhabirine söyleyen koreograf Boris Eifman, bale sanatında dünyada farklı akımlar bulunduğunu belirtti. “Benim tarzım yaklaşık 50 senedir bale dünyasında bir etki bırakmıştır. Bizim ekibimizin kendine ait bir tarzı vardır. Geleneksel Rus tiyatro geleneğini taşıyan bir baledir. Aynı zamanda dünyadaki modern akımların harmanlandığı bir tarzdadır.” şeklinde konuştu. Eifman, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde kendi stilinin bir göstergesi olan “Anna Karenina” ve “Rus Hamlet” eserlerini seçtiğini vurguladı. “Hiçbir temsilde başka tiyatroların temsillerine benzemeyen bir eser sergilemek istedim. Benim tiyatromun özelliği kendine has tarzı olmasıdır. Sadece profesyonel bir icrayı göstermek değil, aynı zamanda tüm karakterlerin izleyici üzerinde duygusal bir etki yaratmasıdır.” diyerek önemli bir noktanın altını çizdi. Eifman, “En önemlisi de beden dili ve koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum. O yüzden izleyicilerin bize verdiği isim Rus psikoloji balesidir.” ifadelerini kullandı.

KAPALI GİŞE TEMSİLLER VE GELECEK İŞBİRLİKLERİ

Festivalde sergilenecek dört temsili kapalı gişe olarak değerlendiren Eifman, bunu “Türk izleyicilerin Rus sanatına saygısının bir göstergesi” olarak nitelendirdi. “Eifman balesini ne kadar tanıyorlar bilmiyorum ama Rus balesini çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Bir konuda çok eminim. İzleyiciler bu temsilleri izledikten sonra Eifman balesini çok iyi hatırlayacaklar. Rus balesi kadar sevecekler.” şeklinde sözlerine devam etti. Ayrıca Eifman, Türk opera izleyicisinin karşısına en iyi solistlerle çıkacaklarına dikkat çekerek, Türk ve Rus sanatının geleceğinde başarılı işbirlikleri olacağına da inandığını dile getirdi.

FESTİVAL KAPANIRKEN “RUS HAMLET” SAHNEDE

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran’da St. Petersburg Eifman Balesi’nin sahneye koyacağı “Rus Hamlet” performansı ile sona erecek. Boris Eifman’ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak. Eifman, William Shakespeare’in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ile kurmacayı eserinde harmanlıyor. “Rus Hamlet”te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin önde gelen isimlerinin eserleri seslendiriliyor. Eser, şimdiye kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin de dahil olmak üzere pek çok ülkede sahnelendi.