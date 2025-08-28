Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar Ödül Aldı

ÖDÜLÜ ALAN ÇALIŞMA

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar, diş hekimliğinde cam seramiklerin üretiminde 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin etkisini gösteren araştırmalarıyla Almanya’da ödül aldı. Biruni Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türksayar’ın yer aldığı uluslararası çalışma, Almanya’nın saygın akademik platformlarından AG Keramik tarafından “2025 Bilimsel Çalışmalarda Üstün Başarı Ödülü”ne değer görüldü. Bu ödül, Almanya’nın Nürtingen şehrinde düzenlenen Uluslararası Seramik Sempozyumu’nda takdim edildi.

ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

Bu araştırma, 3 boyutlu yazıcıların diş hekimlerinin kullandığı cam seramiklerin üretimindeki klinik başarılarını ortaya koyuyor. Çalışma, Charite – Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirildi. Araştırmada, 3 boyutlu yazıcılar, bilgisayar destekli frezeleme ve klasik presleme gibi üç farklı yöntemle üretilen cam seramiklerin, iki farklı diş hekimliği yapıştırıcı malzemesiyle olan bağlanma dayanımı karşılaştırıldı. Elde edilen bulgular, 3 boyutlu yazıcıların yalnızca protez üretiminde değil, aynı zamanda seramik materyallerin hazırlanmasında da etkili bir alternatif olabileceğini göstererek diş hekimliği alanında büyük ilgi uyandırdı.

ARAŞTIRMA EKİBİ

Araştırma ekibinde PD Dr. Alexey Unkovskiy, Prof. Dr. Florian Beuer, Jamila Yassine, Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar ve Dr. Franziska Schmidt gibi isimler yer aldı. Bu çalışma, diş hekimliği uygulamalarında yenilikçi yaklaşımların hangi düzeyde etkin olduğunu ortaya koyması açısından önem taşıyor.