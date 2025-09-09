Doç. Dr. Ayhan Kul Atandı

AYHAN KUL İZMİR SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir Sağlık Müdürü olarak atandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığı’nın kararnamesi ile İzmir İl Sağlık Müdürü pozisyonuna getirildi. Yöneticilik kariyerinde başarılı hizmet projelerine imza atan Kul, aynı zamanda Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapıyor. Kul, geçmişte Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

HEDEFİMİZ DAHA KALİTELİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Göreve yeni başlayan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, “İzmir gibi ülkemizin en önemli şehirlerinden birinde İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve sorumluluk” açıklamasında bulundu. Kul, sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek ve vatandaşların sağlığı için çalışan ekip arkadaşlarıyla özveri içerisinde çalışmak en büyük hedefi olacağını belirtti. “Hep birlikte daha sağlıklı bir İzmir için gayret göstereceğiz” diye de ekledi.

AYHAN KUL HAKKINDA BİLGİLER

Doç. Dr. Ayhan Kul, 1976 yılında Erzurum’da doğdu. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladığı ve 2002 yılında mezun olduğu ifade ediliyor. Şu anki görevinde Başhekim Yardımcısı olarak Marcara çalışmış olan Kul, evli ve iki çocuk babasıdır.