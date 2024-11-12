“Doç. Dr. Dağdeviren: Hayallerimiz Olmalı”

ÖNEMLİ BİR BİLİM İNSANI VE ANNE

Buluşları sayesinde bilim dünyasında kendine önemli bir yer edinen Doç. Dr. Dağdeviren, hem bir bilim insanı hem de 1,5 yaşında bir çocuğun annesi olarak dikkat çekiyor. Acıbadem Üniversitesi’nin 2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilere değerli tavsiyelerde bulundu.

HAFLERİMİZİ BAHANE YERİNE HAYALLERİMİZ OLSUN

“Bahanelerimiz yerine hayallerimiz olmalı” diyen Doç. Dr. Dağdeviren, günümüz gençlerinin birçok avantaja sahip olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın önemine vurgu yaparak, bireylerin kilometrelerce uzaklıktaki insanlarla saniyeler içerisinde iletişim kurmalarının ne kadar değerli olduğuna dikkat çekti.

GLOBAL DÜNYADAN FAZLA YARARLANMAK

Doç. Dr. Dağdeviren, gençlere bu avantajları iyi bir şekilde kullanmalarını ve global dünyayı etkili bir şekilde kullanarak, hayallerini gerçekleştirici kişilerle temasa geçmelerini önerdi.