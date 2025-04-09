Doç. Dr. M. Aydıner’in İfadeleri Tepki Çekti

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde çalışan Doç. Dr. Mehmet Aydıner’in başörtülü bireyler hakkında sarf ettiği sözler büyük bir tepki yarattı. Akademik personel alımı için düzenlenen mülakatta “Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Aydıner’in sözlerinin devamında ise siyasi görüşlerini de paylaştığı anlaşılıyor. “Ak Parti’nin Allah belasını versin. Ak Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim” şeklindeki ifadeleri, özellikle siyasi tartışmalara sebep oldu. Bu ifade, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Olayın ardından ADÜ Rektörü Bülent Kent, M.A. hakkında tutanak düzenledi. Hazırlanan tutanak, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilerek suç duyurusunda bulunuldu. M.A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Ancak karakoldaki işlemlerinin ardından kısa süre içinde serbest bırakıldı.