Doç. Dr. M. Çağatay Engin, başarılı cerrah

ORGANİZASYON VE KİŞİSEL YETENEKLER

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin öncü ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. M. Çağatay Engin, başarılı operasyonları ve hastalarıyla olan odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yıllar boyunca birçok zorlu vakaya çözüm üreten Engin, modern cerrahi yöntemleri ve özenli ekibiyle, çocuk ile yetişkin ortopedik hastalıklarında kayda değer başarılar elde ediyor.

HASTA MEMNUNİYETİNE VERİLEN ÖNEM

Hasta memnuniyetini sürekli öncelikli hedef olarak belirleyen Dr. Çağatay Engin, yalnızca tıbbi müdahalelerle kalmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyon desteğiyle de hastalarının yanında yer alıyor. Bölgedeki sağlık hizmet kalitesini artıran çalışmaları, onu hem meslektaşları hem de hastaları tarafından takdir edilen bir hekim haline getiriyor.

24 SAAT GÖREVDE

Mesai saatlerine aldırış etmeden 7/24 görevinin başında bulunan Engin, haftanın ilk gününde muayenelere başlayarak, diğer günlerde ameliyathanede hastalarına şifa dağıtıyor.

