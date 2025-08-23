Doç. Dr. Şehnaz Biçer’in sergisi açıldı

DOÇ. DR. ŞEHNAZ BİÇER’İN SERGİSİ AÇILDI

Doç. Dr. Şehnaz Biçer, geleneksel Türk sanatlarının önemli isimlerinden biri olarak, 38 yıllık sanatsal üretimlerini içeren ‘Gölgesiz İzler’ isimli sergisini Fatih Belediyesi’nin destekleriyle Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyarete açtı. Sanatseverler bu sergiyi 8 Eylül’e kadar görebilir.

SERGİDEKİ SANATSAL YAKLAŞIMLAR

‘Gölgesiz İzler’, Doç. Dr. Şehnaz Biçer’in minyatür ve tezhip gibi geleneksel Türk sanat disiplinlerini baz alarak, bu sanat şekillerinin sınırlarını aşmayı ve günümüz diliyle yeniden yorumlamayı hedefleyen sanatsal yaklaşımını gözler önüne seriyor. Sergi, sanatçının hem biçimsel hem de kavramsal olarak yaşadığı evrimi, yalnızca estetik bir bakış açısıyla değil, kültürel bir sorgulama ve sorumluluk bilinciyle ele alıyor. Geleneksel malzemelerin yanında farklı materyallerin de kullanımı, geleneğin dinamik bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor.

ÖNE ÇIKAN ESERLER VE PROJELER

Sergide, yaklaşık 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu geniş eser yelpazesi, sanatçının farklı dönemlerdeki çalışmalarıyla onun sanatsal gelişimini gözler önüne seriyor. Serginin önemli bir bölümünde, Doç. Dr. Biçer’in danışmanlık yaptığı Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen ‘İstanbul Mushafı Projesi’ne ait örnek sayfaların baskıları yer alıyor. Bu bölüm, projenin sanatsal ve kültürel önemini vurgularken, sanatçının katkılarını da ortaya koyuyor.

AÇILIŞ TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Serginin açılış törenine, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatçı Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve çok sayıda davetli katıldı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, törende sanatın toplum için önemini vurguladı. “Sanat her yere yakışır, onu güzelleştirir ama en çok Fatih’e yakışır. Sanatçı olmadan sanat diye bir olgu olamaz” diyerek sanatçılara olan desteği dile getirdi.

HEYECANLI HAZIRLIK SÜRECİ

Doç. Dr. Şehnaz Biçer, serginin hazırlanması sürecinden bahsederek, “Heyecanlıyım, çok güzel bir mekan kazandırmışsınız. Daha küçük bir sergi düşünmüştüm ama 38 yılın bir özeti olmasını istedim. Yaklaşık 3 aydır bu sergi için çalışıyorum. Bu sergi, geleneğimi bugüne taşımış atalarıma saygı duruşu niteliğinde” ifadelerini kullanarak serginin önemine değindi.