Doç. Dr. Selçuk Kayır, Heimlich Manueli hakkında bilgilendirdi

ACİL MÜDAHALE İHTİYACI

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Selçuk Kayır, soluk borusuna yabancı cisim kaçan kişiye derhal Heimlich manevrasıyla müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kayır, “Bunu yapamazsak hastamızın belli bir süre sonra solunum durmasından dolayı kalbi durabilir” şeklinde açıklama yapıyor. Kayır, öğrencilik döneminde öğrendiği Heimlich manevrasının, yaklaşık 3 yıl önce soluk borusuna yemek kaçan eşinin hayatını kurtardığını aktarıyor. Ayrıca, bu manevranın herkes tarafından bilinmesi gereken basit bir müdahale biçimi olduğunun altını çiziyor.

HEIMLICH MANEVRASININ UYGULANMASI

Kayır, soluk borusuna yabancı cisim kaçan bir hastanın arkasına geçmek gerektiğini belirterek, “Bir elimizi yumruk yapıp, göbek deliği ile göğüs boşluğu arasına koyarak, diğer elimizi de üzerine koyup, hızlı şekilde içe ve yukarıya doğru 5-6 kez bastırmamız gerekiyor. Heimlich manevrası sayesinde basıncı artırıp yabancı cismin çıkmasını sağlamamız gerekiyor” diyor. Müdahalenin saniyeler içinde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Kayır, “Bu nedenle saniyeler içinde, hızla müdahale etmek gerekiyor” ifadesini kullanıyor.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN RİSİKOLAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Güvenç Doğan, soluk borusuna yabancı cisim kaçmasının özellikle çocuklarda sık görüldüğünü, bunun çocuklarda kazara ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor. Doğan, “Hepimizin hayatında, çevremizde her an karşılaşabileceğimiz bir durum. Evde, okulda, markette, restoranda olabilir. Çok başarılı müdahaleler var, halkımız da bu konuda gayet bilinçli” diyor. Soluk borusuna yabancı cisim kaçan bir kişinin genellikle boğazına ellerini götürdüğüne, yüzünün morarmaya başladığına dikkat çekerek, “Erken müdahale edilmezse bilinç kaybı ve ölüm meydana gelebilir” sözlerini kullanıyor.

MÜDAHALEDE BİLGİSİZLİK TEHLİKESİ

Doğan, “Soluk borusuna yabancı cisim kaçan kişi konuşabiliyor mu, nefes alabiliyor mu, öksürebiliyor mu? Bunların üçü varsa bu iyiye işaret. Öksüremiyorsa, nefes alamıyorsa, oksijen açlığı çekiyorsa, örneğin iki elini boğazına götürüyorsa, burada ilk olarak Heimlich manevrası akla gelmeli” diyor. Anestezistlerin yoğun bakım ve ameliyathanelerde hava yolunu güvenli tutmakla görevli olduğunu, ama tehlikenin sadece buralarda olmadığını belirtiyor. Yemek yerken çeşitli sebeplerle yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçabileceğini aktaran Doğan, “Dolayısıyla doğru, etkin ve zamanında yapılan Heimlich manevrası kişiyi hayata döndürebiliyor” ifadelerini ekliyor.