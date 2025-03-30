Doç. Dr. Ulu’dan Eğitim Başarısı

ÖNEMLİ BİR BAŞARIYLA EĞİTİMİ TAMAMLADI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tufan Can Ulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Deneme Uzmanı Eğitimi’ni başarıyla tamamladı. Eğitim süreci sonrasında gerçekleştirilen sınavda başarılı olarak ‘Bitki Koruma Ürünleri Deneme Uzmanı Kimlik Kartı’ almaya hak kazandı.

UZMANLIK KAZANDIRAN PROGRAMIN ÖNEMİ

Geçen yıl ilk defa düzenlenen bu eğitim programı, tarımsal zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin ruhsata esas denemelerinin yapılmasına yönelik uzmanlık kazandırmayı hedefliyor. Şu an Türkiye genelinde yalnızca 190 kişinin sahip olduğu bu kimlik kartı, pestisitlerin etkinliğini test eden bilimsel çalışmalar gerçekleştirme yetkisi ve sorumluluğu sağlıyor.

PESTİSİT RUHSATI DENEMELERİ İÇİN OLUMSUZLUK GİDERİLECEK

Doç. Dr. Ulu’nun bu önemli yetkinliği kazanmasıyla birlikte, ihtiyaç duyulması halinde Üniversite bünyesinde pestisit ruhsat denemeleri yapılabilecek. Bu durum, tarım alanında bilimsel çalışmaların genişlemesine ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak.